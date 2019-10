Agência Matriz assina campanha Primavera-Verão para Lebes

Já está no ar a campanha da coleção Primavera/Verão Lebes 2020, criada pela agência Matriz. Com clima descontraído, a campanha mostra um verão mais leve e urbano para inspirar as pessoas a curtirem tudo o que a cidade tem de melhor. As ilustrações, com uma estética funny, complementam essa linguagem, trazendo o universo digital para a campanha e dando mais modernidade e personalidade para as peças.

Entre as tendências, o Neon e o tênis Chunky, que se misturam a looks atemporais, como florais, animal print e militar.

Ficha Técnica

Agência: Matriz

Cliente: Lojas Lebes

Produto: Promocional

Campanha: Primavera Verão 2020

Criação: Davi dos Santos, Thiago Ferreira, Aline Seibel e Lorenzo Krolikowski

Atendimento: Maria Fernanda Batista

Produção Eletrônica: Monique Sabater e Guilherme Philomena

Arte-final: Daniel Bittencourt

Mídia: Liliam Fagundes

Produtora/Filme: Catraca Filmes

Produtora/Som: Croácia

Aprovação/Cliente: Fabiana Rossignolo Londero e Sabrina Ramos