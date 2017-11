Agências FGTAS/Sine oferecem mais de 2,8 mil vagas de emprego

As Agências FGTAS/Sine oferecem 2.851 vagas de trabalho no Rio Grande do Sul. Interessados em se candidatar devem comparecer à unidade mais próxima com CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social). Os endereços e horários de funcionamento das Agências FGTAS/Sine estão disponíveis no site da FGTAS.

As ocupações com maior número de vagas são alimentador de linha de produção (435), operador de caixa (295), atendente de lojas e mercados (236), trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas (140), faxineiro (105) e vendedor de comércio varejista (101).

Do total de 2.851 vagas, 78,2% são permanentes; 21,6%, temporárias; e 74,2% não exigem experiência. Ainda, 31% não exigem escolaridade; 27,5% exigem Ensino Médio completo; 19,9%, Ensino Fundamental completo; e 14,5%, Ensino Fundamental incompleto.

As Agências FGTAS/Sine com o maior número de vagas abertas são Tramandaí (305), Santana do Livramento (150), Santa Maria (146), Garibaldi (142), Torres (123) e Capão da Canoa (121).

Há 241 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).

As ocupações com os maiores números de vagas são trabalhador da manutenção de edificações (25), atendente de lojas e mercados (18), alimentador de linha de produção (17) e auxiliar de escritório em geral (14). As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de vagas abertas para esse público são: Centro de Porto Alegre (86), Pelotas (23), Santa Maria (19), Alegrete (18) e São Leopoldo (17).

Região Metropolitana de Porto Alegre

As unidades da Região Metropolitana de Porto Alegre têm 472 vagas de emprego, das quais 63% não exigem experiência. As ocupações com o maior número de vagas são operador de caixa (79), instalador-reparador de linhas e aparelhos (40), atendente de lojas e mercados (40), vendedor de comércio varejista (21) e repositor de mercadorias (20). Com relação à escolaridade, 38,3% exigem Ensino Fundamental completo e 37,7%, Ensino Médio completo.

Há 139 vagas exclusivas para PcD (Pessoas com Deficiência). As ocupações com o maior número de vagas são vigilante (12), faxineiro (12), trabalhador polivalente da confecção de calça (11) e atendente de lojas e mercados (10).

Porto Alegre

Há 199 vagas de emprego disponíveis nas Agências FGTAS/Sine de Porto Alegre, das quais 70,8% não exigem experiência. As funções com o maior número de vagas são operador de caixa (70), atendente de lojas e mercados (31), repositor de mercadorias (20), instalador-reparador de linhas e aparelhos (20) e vendedor de comércio varejista (11).

Com relação à experiência, 43,7% exigem Ensino Médio completo; 42,7%, Ensino Fundamental completo; e 10%, Ensino Médio incompleto.

