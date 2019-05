Agente do cantor de “Jenifer” relembra momentos entre sua família e o músico: “Um coração fantástico”

por Ana Hoffmann

O cantor sertanejo Gabriel Diniz, morto em acidente de avião nesta segunda-feira (27), sempre teve seu público fiel nordestino. Antes do sucesso nacional “Jenifer”, ele já estourava com outros hits pela região Nordeste, em função de ter se criado em João Pessoa (PB), apesar de ter nascido em Campo Grande (MS). Em 2014, o cantor foi agenciado pela produtora “Luan Produções”, a mesma de Wesley Safadão, tendo assim um projeção maior em sua carreira.

Em 2016, um gaúcho assumiu como agente da propriedade industrial do artista. Márcio Rosa era responsável por algumas das marcas de Gabriel Diniz, que tinha sua própria produtora, a Sim Music, pela qual agenciava algumas duplas. O profissional do RS, mora em João Pessoa há sete anos e conheceu o cantor por meio de um amigo. Assim, nasceu a parceria e amizade.

O agente contou ao portal O Sul que era próximo do artista, que demonstrava carinho por sua família: “Fazia tempo que eu não encontrava com ele pessoalmente, porque toda a parte burocrática eu resolvia diretamente com os pais dele, que eram os responsáveis. Mas, na última vez que ele veio aqui [João Pessoa], ele brincava com a minha filha Lauren, de 8 anos. Ele era um cara extrovertido, alegre, um coração fantástico”, relembrou.

Diversos momentos compartilhados entre o agente, sua filha e Gabriel foram registrados por ele e, a partir de agora, ficarão na lembrança.

Cantor e Lauren, filha de Márcio Rosa (crédito: arquivo pessoal de Márcio Rosa) A proximidade entre o artista e a família do agente Márcio Rosa e o pai de Gabriel Diniz, Francisco Ana Maria, mãe do cantor, com o certificado de registro da SIM MUSIC

Em vídeo, o cantor aparece se divertindo com a filha do agente:

O gaúcho conta ainda que a tristeza tomou conta em Sergipe, quando as primeiras informações sobre a tragédia começaram a ser noticiadas. Segundo ele, os pais de Gabriel possivelmente souberam da trágica notícia pela televisão. “Quando a notícia começou a passar na TV, nesse momento eu liguei para ele e, ainda não tínhamos muitas informações. Mas estávamos falando e de repente caiu a ligação”, relembra Márcio Rosa.

Em nota, a Univesal Music Brasil se manifestou sobre a morte do cantor, por meio do presidente da companhia, Paulo Lima: “Um dos maiores artistas em ascensão no Brasil, talentoso demais, um ser de muita luz, uma das pessoas mais alegres que conheci em toda a minha vida. A família Universal Music chora por sua partida. Descanse em paz meu amigo. Que as suas músicas fiquem eternizadas e nos ajudem a amenizar essa nossa dor. Muita força e conforto para todos os familiares e amigos”.

O acidente

O cantor sertanejo Gabriel Diniz faleceu nesta segunda-feira (27), na queda do avião em que estava, em Sergipe, na cidade de Porto do Mato. O acidente ainda fez outras duas vítimas: Linaldo Xavier (piloto) e Abraão Farias (diretor do Aeroclube de Alagoas). O cantor viajava para comemorar o aniversário da noiva, Karoline Calheiros. O velório do artista deve acontecer no complexo esportivo Almeidão, em João Pessoa, cidade onde morava.

