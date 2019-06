Ágil nos casos de Lula, STF pode julgar anulação de condenação na terça-feira

O pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular sua condenação no caso do triplex de Guarujá já está na pauta do STF (Supremo Tribunal Federal) pata ser julgado na próxima terça-feira, passando na frente de milhares de processos protocolados anteriormente, e que aguardam julgamento. Sobre esse caso, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, encaminhou ontem ao STF parecer contrário ao pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular sua condenação. A defesa de Lula menciona diálogos divulgados pelo site The Intercept Brasil, sem perícia ou confirmação de autenticidade, envolvendo a atuação do ex-juiz e hoje ministro Sérgio Moro para sustentar um pedido pela anulação do processo que levou o petista à prisão, onde se encontra desde abril do ano passado.

INSS cancela descontos de associações

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), responsável pelo pagamento de aposentados pelo regime da previdência social em todo o País, suspendeu ontem a Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas, e outras três entidades ligadas a aposentados. A medida ocorre até que sejam esclarecidas denúncias de lançamento indevido de descontos relativos a empréstimos nos contracheques de aposentados de todo o Estado.

Reforma da Previdência pode ser votada antes do recesso

Preocupados em não prolongar o desgaste gerado pelo debate, os deputados federais poderão votar em plenário a Reforma da Previdência ainda antes do recesso de julho. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) já sinalizou que um acordo poderá levar a proposta ao plenário dia 18 de julho.

Heinze na linha de frente para o porte de armas

O senador Luis Carlos Heinze, do PP gaúcho, passou a atuar como voluntário na articulação na Câmara dos Deputados para derrubar o Decreto Legislativo do Senado que susta a medida do governo de flexibilizar o porte de armas no País. O foco está em atacar o novo texto do Senado, que inclui “vedação expressa” à concessão de armas de fogo portáteis, como fuzis e carabinas, ao cidadão comum.

Santa Maria vai receber recursos federais

Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é um dos três municípios brasileiros que teve projetos aprovados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional por meio do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana. Além de Santa Maria, Petrolina (PE), Cascavel (PR) compõem o Grupo 2 da iniciativa e terão acesso a R$ 33,1 milhões para investimentos.Santa Maria contará com R$ 1,1 milhão para produzir um projeto de modernização e requalificação urbanística da malha viária de transporte municipal.

