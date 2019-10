Agricultura promove ciclo de palestras sobre combate à raiva em Capão do Leão

Atendendo a pedidos de veterinários da região de Pelotas, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) promoverá um ciclo de palestras alusivo ao Dia Mundial de Combate à Raiva na próxima terça-feira (15). O evento ocorrerá, das 13h às 17h, no auditório da Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, no município de Capão do Leão.

Técnicos da Secretaria e do Ministério da Agricultura devem abordar temas como o Programa contra a raiva da Seapdr, o combate à doença sob a ótica do Ministério e relato de casos de raiva na região de Pelotas.

O público-alvo são produtores rurais, médicos veterinários e estudantes de veterinária. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail contato-ipvdf@agricultura.rs.gov.br.

O Dia Mundial de Combate à Raiva, em 28 de setembro, marca a importância de conscientizar as pessoas sobre a prevenção da doença, que pode ser transmitida para qualquer mamífero. No dia 27, a Secretaria promoveu evento no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (IPVDF), em Eldorado do Sul, com a presença de autoridades do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e da Seapdr, bem como estudantes, técnicos e profissionais.

