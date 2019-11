Geral Água da Pedra é a melhor fornecedora de água mineral no Carrinho Agas 2019

20 de novembro de 2019

Diretor Comercial, João Miranda, recebeu reconhecimento em 2018. (Foto: Reprodução: Cassius Souza)

A Água da Pedra vai ser premiada pela Associação Gaúcha de Supermercados na edição 2019 do Carrinho Agas, na categoria Melhor Fornecedor de Água Mineral. A premiação reconhece marcas da Bebidas Fruki pelo quarto ano consecutivo. O evento reunirá mais de mil convidados no dia 25 de novembro, a partir das 20 horas, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

O processo de seleção foi executado pela Segmento Pesquisas, que apurou as indicações dos maiores supermercadistas do Ranking Agas através de pesquisa espontânea. Para o Diretor Comercial, João Miranda, o reconhecimento reforça a credibilidade que as marcas possuem no mercado. “Receber o reconhecimento dos supermercadistas, através do Carrinho Agas, pelo quarto ano consecutivo nos deixa muito felizes. Reforça que a percepção dos serviços prestados e a qualidade de nossos produtos são cada vez mais valorizados pelos nossos clientes e consumidores”.

Premiação

Criada em 1984, a premiação da Associação Gaúcha de Supermercados chega à 36ª edição neste ano com oito categorias novas, que refletem as mudanças nos hábitos de consumo dos gaúchos e premiam as empresas que melhor atenderam a estas novas demandas. O processo de seleção dos campeões do Carrinho Agas 2019 contou com a auditoria do Instituto Segmento Pesquisas, e reuniu votos das 250 maiores empresas supermercadistas do Estado em eleição que, entre setembro e outubro, levou em conta critérios como share de mercado, qualidade dos produtos ou serviços, relacionamento com o varejo, índices de ruptura, capacidade de inovação e cumprimento de prazos de entrega.

A FRUKI

Fundada em 1924, a Fruki conta com modernos equipamentos, tecnologia de ponta e equipe qualificada formada por cerca de 900 colaboradores. Suas sete linhas de produção automatizadas têm capacidade para fabricar até 420 milhões de litros de bebidas por ano. A empresa produz refrigerantes da marca Fruki, os suplementos energéticos Frukito, a linha Sabores Intensos, com Água Tônica e Citrus, os sucos Com/Tem, o energético Elev, a cerveja Bellavista, além de engarrafar a água mineral Água da Pedra. Até o segundo semestre de 2020, a empresa pretende colocar em operação uma nova fábrica no município gaúcho de Paverama.

