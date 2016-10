Águas do Guaíba atingem o quarto maior nível da história

As água do Guaíba continuam subindo em Porto Alegre. O nível do rio chegou a 2,62 metros na manhã deste sábado (22) no Cais Mauá, no Centro da Capital, segundo o Ceic (Centro Integrado de Comando de Porto Alegre).

A marca supera a da enchente de 1984, de 2,60 metros. Os maiores níves até hoje foram registrados em 1941 (4,76 metros), 1967 (3,13 metros) e 2015 (2,94 metros). A partir de 2,10 metros, é considerado nível de alerta para cheias.

A chuva que castigou o Rio Grande do Sul nos últimos dias provocou forte acúmulo de água nos afluentes do Guaíba. A principal preocupação é com o rio Jacuí. Diversas pessoas tiveram que deixar suas casas na região das ilhas na Capital e em Eldorado do Sul em razão dos alagamentos.

Pelo menos quatro municípios gaúchos já formalizaram pedido de homologação de decreto de situação de emergência à Defesa Civil Estadual devido às enchentes: Pantano Grande, São Sebastião do Caí, Bom Princípio e Montenegro.

