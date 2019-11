O Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Milão-Malpensa, na Itália, ficou fechado por cerca de 20 minutos nesta quarta-feira (6) devido a um alarme de bomba. De acordo com fontes locais, uma pessoa estaria com uma mala suspeita e a polícia foi acionada. A mala foi apreendida para análise. Seguindo os protocolos de segurança, o terminal 2 ficou inoperante.