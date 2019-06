Alunos de escolas estaduais e refugiados venezuelanos ganham ingressos para a Copa América

Estudantes de instituições públicas e refugiados venezuelanos ganharam a oportunidade assistir um jogo da Copa América no estádio. A partida foi entre Venezuela e Peru, ocorrida neste sábado (15), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Os ingressos sociais foram cedidos pela Conmebol à Secretaria do Esporte e Lazer (SEL). Foram 1,9 mil entradas, e a entrega à população ocorreu no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), na capital.

Um lote de 1,8 mil ingressos foram sorteados para alunos de 30 escolas estaduais e para integrantes de 30 associações sociais esportivas. Os outros 100 a SEL repassou ao Ministério Público, para serem destinados a 48 crianças e adolescentes em acolhimento institucional e 52 refugiados venezuelanos que vivem no Estado, estabelecidos nas Aldeias Infantis SOS do Brasil.

Entre o grupo de refugiados venezuelanos beneficiados esteve Ronald Falcon, que chegou a Porto Alegre há apenas 15 dias, buscando oportunidades e encontrou acolhimento na sede da Aldeias Infantis do bairro Sarandi, na zona norte da cidade. “Sou fanático por futebol. Já estava sendo muito bem recebido aqui, mas nem acreditei que vou poder ver a seleção da Venezuela jogar”, comemorou antes da partida.

A promotora de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, Cinara Vianna Dutra elogiou a parceria entre o Ministério Público e a Secretaria do Esporte e Lazer. “A oportunidade das crianças dos abrigos e das casas lares, assim como dos venezuelanos, participarem da Copa América é muito importante, pois proporciona convivência comunitária, alegria, lazer e estimula o esporte”, disse Cinara.

