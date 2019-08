Amplo diagnóstico

A Rede Pampa, o jornal O Sul e a Assembleia Legislativa promoveram ontem, no Parque de Exposições Assis Brasil, o Fórum Cresce RS. Algumas observações de participantes:

1º) O deputado Luís Augusto Lara, presidente da Assembleia: “A burocracia torna nosso Estado muito hostil aos investidores.”

2º) O diretor-presidente da Sulgás, Antonio Rafael Pezzela: “Vamos distribuir amanhã o lucro de 30 milhões de reais aos acionistas da empresa. (…) A indústria investe mais 1 bilhão de reais em pesquisas para que o gás possa substituir o óleo diesel nos caminhões.”

3º) O diretor do Departamento de Concessões e PPPs, Rafael Ramos: “A Bahia e o Piauí, Estados governados pelo PT, são os que têm projetos mais avançados de Parcerias Público Privadas.”

4º) A gerente da Rumo Malha Sul, Giana Custódio: “A redução das atividades ferroviárias no Rio Grande do Sul fez com que aumentasse em 90 mil o número de viagens de caminhões para o escoamento da produção.”

5º) O secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal: “Fica difícil explicar no exterior a existência aqui da categoria de leis que não pegam.”

Livre escolha

O deputado estadual Sérgio Peres está colhendo assinaturas para encaminhar emenda constitucional que permitiria aos integrantes da Assembleia Legislativa fazer emendas. Isso já ocorre na Câmara dos Deputados, no Senado, na Assembleia de Minas Gerais e na Câmara Municipal de Porto Alegre. A iniciativa pretende garantir que deputados destinem recursos do orçamento para suas bases eleitorais.

Sem censura

“O que é bom a gente mostra, o que não é a gente omite.” A frase foi dita pelo embaixador Rubens Ricupero, então ministro da Fazenda, a 1º de setembro de 1994, durante conversa com o apresentador Carlos Monforte, no estúdio da TV Globo. Eles se preparavam para o começo de uma entrevista. Os microfones estavam abertos e a declaração de Ricupero foi ouvida pelos que captavam o sinal da antena parabólica.

Vale-tudo

Passados 25 anos do episódio da antena parabólica, vê-se uma diferença: o presidente Jair Bolsonaro não omite nada em suas declarações.

Não deixam para depois

As lideranças não querem acordar com atraso para a campanha, como ocorreu em ocasiões anteriores. O ex-governador José Ivo Sartori e o presidente do diretório estadual, deputado Alceu Moreira, participaram ontem à noite, na Câmara Municipal de Porto Alegre, do encontro em que Joel Maraschin foi eleito presidente da Associação dos Vereadores do MDB, que tem 1.168 integrantes. Depois, houve palestra sobre questões eleitorais. Moreira aproveitou para dizer que o deputado estadual Sebastião Melo é o mais cotado para concorrer à Prefeitura.

Está registrado

Parlamentares do PT resistem à inclusão dos servidores de Estados e municípios na reforma da Previdência. Vão se surpreender com a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feita a 30 de agosto de 2006:

“O déficit do Rio Grande do Sul é fantástico. Nenhum Estado consegue sobreviver adequadamente se o gasto com a folha de pagamento dos funcionários inativos é maior do que o dos ativos”.

Dia de julgamento

O diretório nacional do PSB se reúne hoje em Brasília para decidir o futuro de 10 deputados federais que votaram a favor da reforma da Previdência, contrariando orientação. Se depender do presidente Carlos Siqueira, serão expulsos. Os moderados tentam converter em advertência ou suspensão temporária. A bancada tem 32 integrantes.

Não muda

Discursar é preciso e falar não paga imposto. Bastam uma tribuna, microfone aberto, câmeras e holofotes ligados.