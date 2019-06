Amsterdã chama a atenção para Amazônia em principal ponto da cidade

Uma ação do grupo Greenpeace alerta sobre o desmatamento desenfreado e contínuo da Floresta Amazônica. Na última quarta-feira (26) a frase “I Am(sterdam)”, que ficava na praça em frente ao Museu Nacional de História e Arte dos Países Baixos, foi substituída por “I Am(azonia)”, como forma de protesto

o “I Amsterdam” se transformou em um instrumento para levar a mensagem contra o desmatamento da Amazônia e o apoio aos povos indígenas a uma escala mundial.

O famoso letreiro já não existia desde dezembro de 2018, quando as autoridades decidiram removê-lo por segurança, já que a aglomeração no local era intensa. Desde então, milhares de pessoas vêm se queixando de saudade. Saudade essa que o Greenpeace garante que vamos sentir da Amazônia

“Se as milhões de pessoas que fotografaram a escultura “I Amsterdam” também espalharem a mensagem “Eu sou Amazônia” – que, na realidade significa “Nós todos somos Amazônia” – teríamos uma gigantesca expressão mundial de solidariedade aos Guardiões da Floresta e à necessidade de protegê-la e, consequentemente, de mantermos o equilíbrio do clima no planeta. Não queremos lembrar da Amazônia como algo do passado. A hora é agora! Vamos juntos reforçar que todos somos Amazônia”.

A Greenpeace é uma organização não governamental ambiental com sede em Amsterdã, nos Países Baixos, e com escritórios espalhados em mais de 41 países.

