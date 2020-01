Fama & TV Ana Maria Braga é diagnosticada com novo câncer de pulmão: “Mais agressivo”

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Ana Maria Braga surpreendeu o público nesta segunda-feira (27) ao anunciar ao vivo em seu programa que iniciou uma nova luta contra câncer de pulmão.

“Tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado. Um foi operado e o outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente, eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma, semelhante aos outros, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou de radioterapia. Descobri no começo do ano”, contou a apresentadora ao encerrar o “Mais Você”.

Segundo Ana Maria, o tratamento com quimioterapia e imunoterapia foi iniciado na sexta-feira (24). “Não sabia se conseguiria chegar aqui hoje. Há efeitos colaterais. Não vai cair o cabelo (…) Tem dias que você fica mais sensível. A imunoterapia pode ocasionar isso”, explicou.

“Eu não sei o que me reserva. Farei alguns novos ciclos de imunoterapia e quimioterapia. A minha aplicação é de 21 em 21 dias. Farei a próxima no dia 14 [de fevereiro]”, acrescentou. Por fim, avisou que sairá para um período de férias nos próximos dias e demonstrou otimismo. “Tenho muita fé. Tenho uma força que vem de Deus e vou dividir com vocês esses momentos”, finalizou.

