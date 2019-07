A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou nesta terça-feira (2) a empresa aérea argentina de baixo custo Flybondi a operar voos internacionais no Brasil. A autorização permite que a empresa faça o registro das rotas e inicie a venda de passagens aéreas. A empresa começará sua operação com três voos semanais entre Buenos Aires e o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

