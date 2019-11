Magazine André Damasceno faz pré-estreia do show Não Me Faz Te Pegar Nojo! em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Seguindo uma tradição do eixo Rio/São Paulo, André Damasceno faz uma pré-estreia aberta ao público do show Não Me Faz Te Pegar Nojo!, no dia 05 de dezembro, às 21h, no Teatro do Grêmio Náutico União da Sede do Alto Petrópolis (Rua João Obino, 300).

No palco, o humorista conta os 35 anos do Magro do Bonfa, reúne seus melhores textos e relembra os personagens mais queridos do público. O espetáculo terá participações especiais dos humoristas Maikinho Pereira, Índio Behn e Kim Arthur.

“O público vai conhecer a história do Magro do Bonfa e histórias hilariantes da minha carreira e do convívio que tive com a velha e nova geração do humor”, afirmou Damasceno.

André trabalhou na Escolinha do Professor Raimundo, do Chico Anysio, na TV Globo, e atuou ao lado de grandes nomes do humor como Agildo Ribeiro, Lúcio Mauro, Brandão Filho, Walter D´Ávila, Costinha, entre outros. Também na emissora carioca, esteve de 2003 a 2015, no Zorra Total, atuando ao lado dos novos nomes do humor como Fábio Porchat, Marcus Melhem, Leandro Hassum, Fabiana Karla, Heloísa Périssé, Katiuscia Canoro e Marcos Veras. O espetáculo terá estreia oficial em 2020.

André Damasceno iniciou no humor em 1985. De lá para cá, já realizou mais de 3 mil espetáculos e já foi assistido por mais de dois milhões de pessoas.

SERVIÇO:

O que: show Não Me Faz Te Pegar Nojo!, com André Damasceno

Quando: 05 de dezembro de 2019

Horário: 21h

Onde: Teatro do Grêmio Náutico União da Sede do Alto Petrópolis (Rua João Obino, 300)

Ingressos: R$ 50,00 na secretaria do clube e no site www.gnu.com.br

Descontos – 50% para sócios do clube, estudantes e idosos

Informações: (51) 3025.3800

