Grávida, Andressa Miranda exibe barriga em evento ao lado de Thammy

Andressa Miranda exibiu orgulhosa a barriga de sua primeira gestação na noite de sexta-feira (09). Ao lado do marido, Thammy, ela participou do lançamento de uma nova linha de maquiagem em São Paulo.

Com quatro meses de gravidez, a coach engravidou depois de se submeter a uma fertilização in vitro em uma clínica nos Estados Unidos. O futuro bebê já tem nome definido: Bentho.

Em um vídeo recente, Andressa contou que precisou de tempo para decidir ser mãe. “A gente esta junto há mais de cinco anos. Desde que conheci o Thammy sei que o sonho da vida dele é ser pai, mas para mim ainda não era o momento”, confessou ela. Apesar de decidir esperar até a hora em que se sentisse pronta, a atriz tinha planos de vivenciar a maternidade.

“Minha mãe sempre falou que não dá para vir nessa vida sem ser mãe, que uma mulher só está realizada por completo quando se torna mãe”, lembrou ela. “O nosso filho é a prova do nosso amor. A forma mais linda de mostrar isso é um filho. É uma história escolhida por Deus para que essa história de amor e respeito seja levada para o mundo. Agora começa a melhor fase das nossas vidas”, afirmou.

Emoção

No início do mês, Thammy Miranda não segurou as lágrimas ao falar sobre a gravidez da mulher, Andressa Ferrreira, que espera o primeiro filho do casal, um menino que se chamará Bentho. Bastante emocionado, o casal compartilhou detalhes da gestação em seu casal no YouTube. “Amor, você acha que ainda não está preparada para ser mãe, mas você já nasceu preparada para ser mãe. E você é o amor da minha vida”, disse o filho de Gretchen, que foi abraçado pela modelo e atriz.

Thammy assumiu: “Estava preparado desde sempre”. Ele revelou que o casal optou pela inseminação artificial nos Estados Unidos porque o médico que escolheram é conhecido por ter um alto índice de sucesso na primeira tentativa do processo, além da gama de informações disponíveis sobre o doador usado na inseminação. “E também porque a gente gosta muito dele”, confessou o ator, lembrando que o suporte emocional é fundamental no decorrer do tratamento.

O ator ainda se derreteu ao falar sobre o bom da relação com Andressa. “O melhor momento foi desde que eu conheci essa coisa maravilhosaa, essa princesa linda, magérrima, que até grávida está magra com os braços finos e os cabelos sedosos e o olhar brilhante”, elogiou ele.

Deixe seu comentário: