Angelina Jolie afirma que Brad Pitt a impede de morar fora dos Estados Unidos por causa dos filhos

Angelina Jolie, 44 anos, afirmou que gostaria de morar fora dos Estados Unidos, mas não pode pelo fato de dividir a custódia dos filhos com o ator Brad Pitt, 55 anos.

“Eu adoraria morar no exterior e o farei assim que meus filhos tiverem 18 anos. No momento, tenho que ficar onde o pai deles escolhe residir”, disse ela em entrevista à revista Harper’s Bazaar dos Estados Unidos.

Jolie e Pitt são pais de Maddox, 18 anos, Pax, 15 anos, Zahara, 14 anos, Shiloh, 13 anos, e dos gêmeos Know e Vivienne, 11 anos.

Chamados na internet pelo apelido de Brangelina, Jolie e Pitt se conheceram durante as filmagens do longa de ação “Sr. e Sra. Smith”, em 2003, e começaram a namorar no ano seguinte.

Depois de dez anos juntos e dois de casamento, Jolie entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, quando pediu a guarda dos filhos. A imprensa internacional apontou na época que a separação foi motivada pelo comportamento de Pitt, que teria abusado verbal e fisicamente do filho mais velho do casal durante uma viagem de avião.

O casal passou por um divórcio pouco amigável. Angelina queria ter a custódia integral das crianças, enquanto Pitt queria a guarda compartilhada.

Foram dois anos de negociações até que em dezembro do ano passado foi anunciado que eles chegaram a um acordo. “O acordo, que é baseado nas recomendações do avaliador de custódia infantil, elimina a necessidade de um julgamento. A ação e os detalhes do acordo são confidenciais para proteger os interesses das crianças”, disse na ocasião a advogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, em comunicado à Reuters.

Evacuação

Angelina Jolie passou por momentos de tensão durante a gravação de Os Eternos, na segunda-feira. O elenco do filme e toda a equipe de produção tiveram que evacuar o set por causa de uma ameça de bomba.

De acordo com o portal The Sun, Jolie e o ator Richard Madden, famoso por interpretar Robb Stark na série Game Of Thrones, contracenavam em Fuerteventura, uma das ilhas do arquipélago das Canárias, na Espanha, quando um membro da equipe encontrou o artefato. Rapidamente toda a equipe foi evacuada do local. “Foi aterrorizante. A bomba poderia estar lá por décadas intocada, mas quem sabe o que poderia ter acontecido”, disse uma fonte ao site.

Um esquadrão antibomba foi chamado para verificar e tentar desarmar o artefato. De acordo com a equipe que gerenciou a situação, a bomba deveria estar no local desde a Segunda Guerra Mundial, visto que os alemães tinham uma base naquela região.