Angelina Jolie se reaproxima de Colin Farrell e site especula sobre retomada de romance

Brangelina realmente não existe mais. E, segundo o tablóide Radar Online, Angelina Jolie já está em outra. A atriz e Colin Farrell aparentemente se reconectaram em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Eles percorreram um longo caminho desde os velhos tempos quando eles namoraram.” Os dois astros de Hollywood tiveram um caso enquanto filmavam ‘Alexandre’ juntos em 2004. “Colin está um homem mudado – mais interessado em uma vida limpa e em fazer caridade do que qualquer outra coisa. Além disso, ele é um pai amoroso”, disse uma fonte sobre seus dois filhos James, 15 anos, e Henry, 9 anos.

O ator de 42 anos costuma ser muito discreto em relação à sua vida amorosa, mas de acordo com fontes próximas a ele, Angelina Jolie, de 43 anos, está “determinada a explorar ainda mais sua conexão e o namoraria em um piscar de olhos”. “Ela geralmente consegue o que quer e não há como negar que eles têm uma química importante”, disse a fonte.

Provavelmente não é coincidência que Jolie tenha assistido à estréia mundial do novo filme de Farrell, ‘Dumbo’, com quatro de seus filhos – Zahara, 14 anos, Shiloh, 12 anos, e os gêmeos de 10 anos, Vivienne e Knox, no dia 11 de março.

