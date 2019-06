Anhanguera oferece workshop gratuito em Porto Alegre sobre como reter e encantar clientes

Uma das principais dificuldades do empreendedor é conseguir conquistar seus consumidores, para torná-los fies à marca. E esse será o tema principal de uma capacitação que chega à capital do Rio Grande do Sul neste mês. Um workshop sobre como reter e encantar clientes será realizado no dia 4 de julho, pela Anhanguera de Porto Alegre. r

A especialista em Gestão de Visual Merchandising com visão do negócio orientada para resultados no varejo, Marlene Cândido, que conduzirá as atividades. Marlene possui mais de 20 anos de experiência na área, e trará cases de sucesso para exemplificar suas técnicas aos participantes.

Destacando temas como a importância da fidelização, o engajamento da equipe e a necessidade de despertar um olhar diferente sobre o seu negócio, a diretora da Anhanguera de Porto Alegre, Alvina Domingues dos Santos, promete uma mudança de conceitos a partir da capacitação. “O evento tem o objetivo de contribuir com técnicas para melhorar a qualidade dos atendimentos e o desempenho das vendas na região”, ressalta ela.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do link ou pelo e-mail aline.soares@anhanguera.com. Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (51) 3092-5711.

Serviço

O quê? Workshop Como Reter e Encantar Clientes da Anhanguera de Porto Alegre

Quando? Quinta-feira, 4 de julho – das 19h às 21h

Onde? Anhanguera de Porto Alegre – Av. Cavalhada 4890, bairro Cavalhada

