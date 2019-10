O governo do Estado realiza nesta quinta-feira, às 10h, dois leilões simultâneos de animais da BM (Brigada Militar) em Santa Maria (Região Central do Estado). Um dos pregões, no quartel do 1º Regimento de Polícia Montada, ofertará 26 cavalos. Já na na Fazenda Philipson, o remate abrange 18 bovinos, divididos em três lotes. O valor obtido terá como destino a própria corporação.