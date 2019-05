Anitta confirma ter ficado com Maluma: “Passei muito bem”

Entre Maluma e Anitta, a resposta foi sim, sim, sim! Em entrevista à CNN Argentina neste fim de semana, a cantora brasileira conversou sobre diversos assuntos e acabou comentando sobre o rápido affair que teve com o muso colombiano na época em que se conheceram.

É isso mesmo, agora ninguém precisa especular mais, a própria Anitta confirmou que rolaram muitos “Kisses” com o cantor Maluma na época em que os dois fizeram sua primeira parceria musical – “Sim ou não”. O apresentador Marcelo Longobardi perguntou como foi a aproximação profissional dos dois e a cantora o surpreendeu dizendo que foi pela internet. “Eu fiz assim com todas minhas parcerias. Sempre tento a maneira que as pessoas nunca vão tentar, sabe? Falo disso nas minhas palestras, como buscar maneiras de conseguir as coisas sem olhar sempre para o caminho que todos olham. As pessoas sempre querem conseguir algo buscando um exemplo de alguém que tenha feito isso. Olham esse exemplo e tentam seguir esse caminho. Eu faço o contrário“, contou.

O jornalista não perdeu a oportunidade e perguntou o que ela buscava quando procurou a voz de “Felices los 4”. Sincera como sempre, Anitta foi direta e reta: “Trabalhar. Mas não somente isso, porque ele é gato, então eu queria algo a mais“. Marcelo questionou se ela havia conseguido e mais uma vez a cantora não teve papas na línguas. “Sim, passei muito bem“, respondeu.

A carioca aproveitou para comentar que tem planos de trabalhar novamente com o amigo colombiano. “Queremos fazer algo novo com ele“, disse sem dar muitos detalhes. A afirmação coloca fim em qualquer rumor de rixa entre Anitta e Maluma. Inclusive, recentemente os dois estiveram juntos na Argentina e relembraram o desentendimento antigo que tiveram e que julgaram como uma “briguinha de adolescentes que se amam“. Na ocasião, a brasileira ainda mostrou que o colombiano está cada dia mais afiado com o idioma português. Será que vem single na nossa língua?

No bate-papo, Anitta ainda falou sobre um assunto que muito nos entristece: aposentadoria. A cantora revelou à Longobardi que tem planos para dar adeus aos palcos num futuro não muito distante e se tornar empresária. “Em dez anos vocês não vão me ver mais (nos palcos)“, revelou. Pra fechar a noite, a diva cantou um trecho de “Você mentiu”, parceria gravada com Caetano Veloso e música preferida do apresentador.

