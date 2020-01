Celebridades Anitta curte piscina de look cavadíssimo e ganha “confere” de Gabriel do Borel

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

A cantora e o DJ curtiram o dia de sol no Rio de Janeiro e caíram na piscina da mansão de Anitta Foto: AF Assessoria/Divulgação A cantora e o DJ curtiram o dia de sol no Rio de Janeiro e caíram na piscina da mansão de Anitta (Foto: AF Assessoria/Divulgação) Foto: AF Assessoria/Divulgação

Anitta e o DJ Gabriel do Borel, que lançam nesta sexta-feira (17) a música “Joga sua Potranca” em parceria, aproveitaram a tarde de quinta-feira (16) para comemorar antecipadamente o projeto dos dois!

A cantora e o DJ curtiram o dia de sol no Rio de Janeiro e caíram na piscina da mansão de Anitta, que apostou em um monoquíni cavadíssimo, que deixou à mostra a marquinha o bronze e as curvas dela. Ela até deixou Gabriel hipnotizado com suas curvas, com direito a “confere” e tudo.

“Fui na casa da Anitta tomar um banho de piscina com ela e falarmos do lançamento da ‘Joga sua Potranca’. Soltamos a música e ver a Anitta dançando só para mim foi maravilhoso. Não consegui até agora tirar aquela imagem da minha cabeça”, entregou Gabriel.

Definida por Gabriel como uma mistura entre pop e o brega funk, a nova música foi toda escrita pelo DJ, que depois de algumas mensagens trocadas pelas redes sociais, mostrou algumas de sua produções para a Poderosa. Ainda de acordo com ele, foi a própria Anitta quem escolheu o single para gravarem juntos.

