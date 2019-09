Anitta demonstra irritação com boatos sobre afastamento de suas redes sociais: “Não quero gente se metendo”

Bastou Anitta ficar alguns dias longe das redes sociais para que seus seguidores começassem a estranhar e especular o que teria acontecido com a cantora. Nesta terça-feira (10), ao voltar para as redes sociais, a funkeira fez um desabafo em seu Instagram. Nos stories, ela fez uma série de vídeos esclarecendo seu “sumiço”.

Ao avisar que voltaria com o seu programa no canal Multishow, a artista aproveitou para negar o diagnóstico de estafa. “É gente falando que eu tava com estafa (…). Nem minha equipe sabe. Eu não falei, não quero gente se metendo. Aí, você vê um monte de gente se metendo, nem sabe o que eu tive. Vou desligar essa m*, hein? Vocês estão malucos! Esse negócio de internet está fazendo todo mundo ficar doido, vocês não vão me arrastar com vocês”, desabafou.

Anitta também criticou os especialistas que se aventuraram a analisar seu problema. ”Esse negócio de internet está deixando vocês tudo doido. Abri uma conversa, a menina me mandou um link: entenda a síndrome de sei lá o que, que fez eu parar de trabalhar. Que? Ham? Eu, hein! Você acha que alguém que é meu doutor vai em uma rede social falar da doença dos outros? Gente maluca! Vocês tão ficando malucos. Quanta gente irresponsável, fiquei no chão”, disparou.

Por fim, a artista convidou todos os insatisfeitos a se retirarem de suas redes sociais. “Fica comentando da vida dos outros, fofocando da vida dos outros. Fulano dá opinião de história que nem aconteceu. É cada comentário. Às vezes, dá vontade de sair falando só para vocês saberem que as pessoas são bem diferentes na vida real. Tem gente que faz voz de anjo, de inocente, que não sabe de nada, mas é um bom filho da p*. (…) Tem gente que faz mais plástica que eu, mas finge que nem sabe o que é uma clínica de estética. Não leio mais comentário. Vou comentar o que eu estiver afim. Tem um botão que se chama deixar de seguir”, concluiu.

