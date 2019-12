Magazine Anitta e Melim lançam “Meu Mel”

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Cantora lançou a terceira faixa do projeto de música nacional, desta vez, com o grupo formado pelos irmãos Gabriela, Rodrigo e Diogo Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Anitta uniu vozes com os irmãos Gabriela, Rodrigo e Diogo Melim para mais uma música do projeto “Brasileirinha”, no qual a cantora gravará apenas faixas em português com diversas colaborações.

Nesta sexta-feira (13), Anitta lançou “Meu Mel” em parceria com Melim. A música tem uma levada de reggae, mais com a cara do trio.

A primeira música do novo projeto de Anitta foi “Some que ele vem atrás” em parceria com Marília Mendonça. A canção foi lançada em outubro durante a cerimônia do Prêmio Multishow 2019. O funk “Combatchy”, gravado pela artista com Lexa, Luisa Sonza e MC Rebecca, também faz parte do “Brasileirinha”.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário