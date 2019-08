Anitta e Pedro Scooby terminam relacionamento de três meses

Segundo o Blog Leo Dias, Anitta e Pedro Scooby não estão mais juntos. Não teria ocorrido briga ou desentendimentos entre o casal, e o término também não teria relação alguma com a ex-mulher de Pedro, a atriz Luana Piovani.

Anitta estaria determinada a resolver outras questões pessoais e profissionais no momento, e acabou tendo que se afastar do surfista. Não se sabe ainda se o término é definitivo. Em conversa com o jornalista, tanto Anitta quanto Scooby disseram que estão tristes e pediram o respeito dos fãs. A cantora viaja neste sábado (31) para o Chile. Pedro, por sua vez, afirma que deu o seu melhor: “Tentei ser o melhor cara do mundo pra ela”.