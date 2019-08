Anitta elogia Pabllo Vittar em entrevista: “Canta melhor que eu”

Após protagonizarem alguns desentendimentos, Anitta supreendeu ao elogiar a cantora Pabllo Vittar. A declaração foi feita após a “poderosa” ser questionada sobre a visibilidade da cominidade LGBTQIA+ em seus trabalhos. “Eu tenho um grande público LGBT e sou bissexual, mas quando você me vê, se eu não disser que sou bissexual, não tenho a representação física da comunidade LGBT. É diferente quando você é uma drag queen. Eles não são tratados com seriedade ou como pessoas talentosas. Então, quando convidei Pabllo, a ideia era educar as pessoas sem que elas sentissem que estavam sendo educadas. Foi super indireto”, disse.

Para quem não lembra, as duas brigaram após gravarem juntas o clipe da música “Sua Cara”, em 2017 [entenda abaixo]. “Eu a convidei para mostrar às pessoas: ela canta bem pra c* – melhor que eu, na verdade – ela dança, é super legal, é linda e é uma drag queen e merece respeito”, disse.

Anitta destacou que seu objetivo era gerar reflexão sobre a causa LGBT. “Essa era a minha ideia, não criar polêmia, mas fazer com que as pessoas debatessem as coisas. É a mesma coisa quando eu beijo uma menina em um vídeo. É para dizer ‘olha, isso é natural e você precisa tratar isso como algo tão natural quando você vê um homem e mulher se beijando”, destacou.

Anitta X Pabllo Vittar

Segundo a biografia de Anitta, a artista teria pago US$ 70 mil no vídeo de “Sua Cara”. Pabllo teria cobrado R$ 40 mil para participar do lançamento do clipe.

Segundo a “poderosa”, teria ficado combinado que o cachê seria pago, mas Pabllo ficaria responsável por uma parte da quitação dos custos do vídeo.

