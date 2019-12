Magazine Anitta lamenta morte de bailarino do clipe “Vai, Malandra”

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Cantora prestou solidariedade em postagem na internet Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A cantora Anitta se manifestou na manhã desta terça-feira (10) sobre a morte de Rodrigo Motta, que ficou conhecido por sua participação marcante no videoclipe da música “Vai, Malandra”. O rapaz teria sido morto na segunda-feira (09) após uma discussão. O motivo da briga ainda não foi esclarecido pela polícia.

“Meus sentimentos à família e amigos do Rodrigo Motta que participou do meu clipe de Vai Malandra. Recebi essa notícia pela internet e fiquei estarrecida. Matar ou morrer virou algo banal no Rio de Janeiro. Isso tem que acabar”, publicou a artista em uma rede social.

Carioca, Motta trabalhava como dançarino, modelo e bartender. Ele era morador da comunidade do Vidigal, onde o videoclipe foi gravado. Em cena, ele aparece de sunga vermelha, andando pela laje onde estão Anitta e outras moças usando biquíni feito com fita isolante. A morte foi anunciada por Márcio Motta, irmão do dançarino, na internet. “É com enorme pesar que venho informar o falecimento do meu irmão”, postou.

