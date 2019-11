Magazine Anitta não segue mais Ludmilla no Instagram após polêmica por “Onda Diferente”

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Desentendimento entre Anitta (D) e Ludmilla é por conta de uma música Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla e Anitta (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Parece que o mal-estar entre Anitta e Ludmilla não chegou ao fim. Semanas depois da polêmica envolvendo os direitos de composição de “Onda Diferente”, Anitta deixou de seguir Ludmilla no Instagram.

O desentendimento entre as duas famosas começou quando Ivete Sangalo incluiu o funk em seu repertório do Rock in Rio 2019 e Lud comemorou sua canção sendo exposta ao mundo. O fãs da poderosa a criticaram por não incluí-la e, com isso, ela percebeu que a voz de “Vai, Malandra” também estava creditada na ficha técnica do hit no Spotify.

Ludmilla resolveu abrir o jogo em seu Stories e contou que o combinado para lançar a música é que ela teria que dividir os créditos da letra somente com Snoop Dog, já que essa foi a condição do rapper americano para aceitar o convite de Anitta em participar da parceria. “No começo éramos apenas eu e Anitta e ela quis trazer um gringo, até que chegou no Snoop Dogg e a condição dele era ter 50% da música, e eu topei”, explicou ela.

Em sua defesa, Anitta explicou que seu nome estava na composição do funk porque participou da produção junto com Papatinho. Além disso, a carioca pediu para que seus fãs parassem de atacar a funkeira e sua namorada, que negou ter sido pivô da briga entre as duas. “Não ataquem a Ludmilla por ter se sentido feliz e emocionada com a composição dela ter chegado aos lugares que ela sempre sonhou. Eu também sou compositora. Escrevi ‘Bang’, ‘Show das Poderosas’, ‘Zen’, ‘Vai Malandra’. Algumas sozinha, outras com amigos. Mas “Onda Diferente” foi uma música inteiramente feita pela Ludmilla”, disse.

