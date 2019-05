Anitta tem seu quarto de hotel invadido por macacos na Indonésia

Anitta registrou em suas redes sociais o momento em que diversos macacos invadiram o quarto em que está hospedada em Bali, na Indonésia, chegando a roubar frutas de cima de uma mesa.

“Gente, olha isso”, começou em um vídeo mostrando a área externa da casa “Ai meu Deus do céu, tem vários! P*** que pariu, a casa tá cheia de macacos”, continuou, assustada com a ‘invasão’ quando um deles entrou na sala.

“Eu vou fechar a porta, eu estou com medo”, falou em outro vídeo, gravando de cima do sofá enquanto os animais continuavam entrando no espaço, roubando mais coisas.

Sozinha em casa, ela começou a tentar pedir para que eles fossem embora: “Macaco, fica aí!”

“Gente o que eu faço? Eu estou com muito medo desse macaco dentro da sala”, continuou fazendo mais vídeos das dezenas de macacos em volta dela.

Depois de acordar as pessoas que estavam com ela na casa (por volta de 6 horas da manhã), Anitta ficou calma o suficiente para contar como tudo começou.

“Eu estava aqui deitada no telefone resolvendo as coisas trabalho, só que eu estava deitada olhando ali pro horizonte. Dali há pouco eu vi um macaco e falei ‘oh, um macaco’, e no que falei isso os outros se assustaram”, disse. “Eles estavam aqui o tempo todo e eu não vi, estavam pegando as frutas tudo devagarinho, olhando para mim vendo se eu ia reparar”.

Viagem com o pai

Anitta está curtindo dias de férias em Bali ao lado do pai, Mauro Machado. Na manhã desta quinta-feira (30), a cantora publicou uma foto em que aparece de top e short ao lado dele, com cenário lindo ao fundo.

“Trouxe meu pai comigo pra deixar minhas férias ainda melhores. Quem conhece sabe hahaha”, disse.

Com Anitta e Mauro, segue em viagem, também, uma amiga da cantora, Jéssica. As duas passaram dias em Dubai antes de chegar em Bali e até fizeram uma surpresa para o pai da funkeira no aeroporto.

No Instagram, Anitta revelou que ele estava chegando sozinho e sem celular no local, e que não fala inglês, o que o deixou aflito. “Ele estava morrendo de medo de ter que se virar sozinho e em inglês. Nós vamos aparecer de surpresa para salvar a vida dele. Queremos ver a reação dele”, disse ela.

Na sequência, ela mostra o pai chegando e registra o encontro. Nas imagens, Anitta ainda brinca: “Oi viajante, mochileiro! Está de mochileiro?”, brincando, ao ver que Mauro carregava uma bolsa nas costas.

