Celebridades Anitta usa look “animal print” e recebe Léo Santana em ensaio de carnaval em São Paulo

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Anitta agitou o público na tarde de sábado (25) em São Paulo durante um ensaio de carnaval no Memorial da América Latina. A cantora abusou do look ‘animal print’, usou botas laranjas e fez a alegria do público com muito gingado e com os hits consagrados do carnaval de Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Araketu.

O ensaio contou com a participação de Léo Santana e levou o público ao delírio ao som de “Contatinho”. O sertanejo Gustavo Mioto e o pagode de Dilsinho também marcaram presença e a dona do hit “Tudo Ok” trouxe o brega-funk para o esquenta do carnaval paulista, grande candidata a música do verão.

Anitta também apresentou todo seu repertório, dançou muito, tocou percussão e as músicas “Bola Rebola” e “Onda Diferente” foram alguns dos pontos altos do ensaio.

