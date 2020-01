Acontece Ano começa com muita MPB no ParkShopping Canoas

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Praça de alimentação do shopping volta a receber o Música no Park a partir desta sexta-feira com o cantor Lucas Ricco Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A festa de Réveillon passou, mas no ParkShopping não é hora de diminuir o ritmo. Após a parada para virar o ano, o Música no Park volta à Praça de Alimentação a partir desta sexta-feira. Neste mês, Giovani Furlan e Lucas Ricco se revezam no palco do ParkShopping Canoas às quartas e sextas-feiras, com promessa de setlists ecléticas e valorização da música brasileira.

Para abrir a temporada de shows e inaugurar o palco em 2020, o cantor Lucas Ricco apresenta nesta sexta-feira, 3 de janeiro, em formato voz e violão, sucessos da música nacional dos anos 1980 até os dias de hoje, do samba ao rock, como as consagradas de Cartola, Cazuza e Barão Vermelho, Legião Urbana, Rita Lee e Lenine. Além das clássicas, o cantor mostrará ao público algumas músicas autorais.

Às quartas-feiras, a partir do dia 8, Giovani Furlan também toca um repertório de hits consagrados da MPB, que vão de Djavan a Tim Maia, passando por Roupa Nova e Lulu Santos, com sucessos recentes nacionais e internacionais de John Mayer, Jason Mraz, Anavitória e Tiago Iorc.

Os shows acontecem das 19h às 21h, no palco da Praça de Alimentação (piso L3). O Música no Park é uma atividade gratuita, com apresentações musicais ao vivo duas vezes por semana.

Música no Park – Janeiro

Horário: quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h

Local: Praça de alimentação, piso L3

Quartas – Giovani Furlan

Sextas – Lucas Ricco

