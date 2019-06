Ao chegar ao Japão, Bolsonaro afirma que não aceitará ser advertido na reunião do G20

Ao chegar ao Japão para participar da reunião do G20, o presidente Jair Bolsonaro disse que não aceitará advertências de outros países. A afirmação foi uma reação à declaração da chanceler alemã, Angela Merkel, sobre o desmatamento no Brasil.

“Eles [alemães] têm a aprender muito conosco. O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores que vieram aqui para serem advertidos por outros países. Não, a situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado, de alguns casos de chefes de Estado que estiveram aqui”, disse Bolsonaro, sem citar a quem se referia.

Na quarta-feira (26), Merkel declarou ver com grande preocupação as ações do governo brasileiro em relação ao desmatamento na Amazônia e que aproveitará o encontro do G20 para ter “uma conversa clara” com o presidente brasileiro.

“Assim como vocês, vejo com grande preocupação a questão das ações do presidente brasileiro [em relação ao desmatamento] e, se ela se apresentar, aproveitarei a oportunidade no G20 para ter uma discussão clara com ele”, afirmou a líder alemã a deputados do seu país.

Bolsonaro disse não ter problema em falar com a alemã, mas, segundo a assessoria de imprensa da Presidência, a chanceler não procurou a comitiva brasileira para marcar um encontro. Questionado se achava que Merkel havia sido desrespeitosa, o presidente disse que só sabia do que foi relatado pela imprensa e que “lamentavelmente, grande parte do que a imprensa escreve não é aquilo”.

Um dos repórteres presentes na entrevista coletiva informou Bolsonaro de que o tema foi reportado por jornais alemães, e o chefe do Executivo demonstrou irritação. “Não interessa, e deixa eu terminar o raciocínio. Então tem que fazer a filtragem para não se deixar contaminar por parte da mídia escrita em especial”, afirmou.

Bolsonaro desembarcou em Osaka pouco antes das 14h (horário local) desta quinta-feira (27) para a sua estreia no encontro que reúne líderes das 20 maiores economias do mundo.

Em uma breve entrevista ao chegar no hotel onde ficará hospedado nos próximos dias, o presidente se mostrou impaciente com algumas questões. Quando questionado sobre qual seria a sua mensagem de estreia no G20, Bolsonaro disse que veio ao Japão “para falar e ouvir”.

Ele afirmou que tratará de indústria, internet e meio ambiente. “Tudo que estiver na pauta nós falaremos, bem como vão nos questionar alguma coisa, tenho certeza, e estamos prontos para responder.”

