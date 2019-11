Economia “Ao tornar o Estado mais atraente para empresas, apostamos na ampliação de investimentos”, diz o governador gaúcho na GM, em Gravataí

Há 19 anos no Rio Grande do Sul, fábrica da GM em Gravataí já montou cerca de 3,5 milhões de veículos

Veículo mais vendido nos últimos quatro anos no Brasil, o Chevrolet Onix ganhou um novo modelo, lançado em cerimônia na sede da fábrica da GM (General Motors) Brasil, em Gravataí, na manhã desta quarta-feira (27). Depois do novo Onix Plus, a Chevrolet lançou a versão hatch do carro, com design mais esportivo.

No RS há 19 anos, a fábrica da General Motors em Gravataí, onde o novo veículo está sendo produzido, já montou mais de 3,5 milhões de veículos – a produção cresceu de 30 carros por hora, em 2000, para 66 unidades por hora em 2018, gerando mais de 7 mil empregos diretos e indiretos.

No ano passado, a GM anunciou investimento de R$ 1,4 bilhão na expansão da unidade gaúcha. Com a linha de produção do novo Onix, a fábrica de Gravataí deixou de produzir o Prisma e o antigo Onix, que passaram a ser fabricados em São Caetano do Sul (SP).

Para o governador Eduardo Leite, o setor automobilístico demanda investimentos constantes devido à rápida evolução tecnológica. “A tecnologia muda muito a forma de produzir e altera o próprio produto. Nosso papel, como Estado, é criar todas as condições para que o RS continue sendo foco de investimentos da GM”, disse o governador.

É também com esse objetivo que o governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa um conjunto de propostas intitulado Reforma RS, que enfrenta o crescimento vegetativo da folha, modernizando a legislação sobre carreiras dos servidores e aplicando, no Estado, as novas regras previdenciárias aprovadas no âmbito federal.

“Todas as reformas que estamos empreendendo no Estado são para que a GM e outras tantas empresas voltem a olhar o RS como um Estado acolhedor aos investimentos. Com redução de burocracia e de custos logísticos e tributários, apostamos nessa ampliação de investimentos”, ponderou Leite.

De acordo com o prefeito de Gravataí, Marco Alba, a GM é responsável por 10% do PIB e representa 45% da arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do município.

Presente em cinco continentes, a marca mundial contabiliza cerca de 180 mil funcionários. A GM Mercosul é composta por fábricas em São José dos Campos (SP), São Caetano do Sul (SP), Mogi das Cruzes (SP), Joinville (SC), Gravataí e Rosário (Argentina).

Os secretários de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, e Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, e o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, também participaram da cerimônia.

