Aos 74 anos, morre Andy Vajna, produtor de “Rambo” e “Exterminador do Futuro”

O célebre produtor americano de origem húngara Andrew G.Vajna, conhecido como Andy Vajna, famoso por suas megaproduções dos anos 1980, como “Rambo” e “Exterminador do Futuro”, morreu em sua casa em Budapeste, aos 74 anos, de acordo com a NFA (Fundação Nacional do Cinema), neste domingo (20).

Nascido em 1944 em Budapeste, Vajna deixou a Hungria com sua família, após a insurreição contra os soviéticos em 1956. Nos Estados Unidos, lançou-se ao mundo do cinema e se tornou um dos produtores mais talentosos.

Depois de cerca de 40 filmes produzidos nos Estados Unidos, voltou de vez para a Hungria, nos anos 2000. Como aliado do primeiro-ministro Viktor Orban, foi nomeado comissário de Estado do cine desde 2011.

Apelidado de “Mister Cinema”, Vajna foi um dos cérebros que contribuíram para reforçar a reputação de Budapeste como uma capital do cinema mundial, em particular ao cofinanciar os ultramodernos estúdios Korda.

Como presidente da NFA, Vajna copatrocinou o filme “Filho de Saul”, que levou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2016.

Sindicato dos produtores

Apenas duas semanas depois de conquistar três Globos de Ouro, “Green Book” conquistou, no sábado (19), o prêmio de melhor filme do PGA (Sindicato dos Produtores).

O longa sobre direitos civis estrelado por Mahershala Ali e Viggo Mortensen venceu “Roma”, “Nasce uma estrela”, “A Favorita”, “Pantera Negra”, “Infiltrado na Klan”, “Podres de Ricos”, “Um Lugar Silencioso”, “Vice” e “Bohemian Rhapsody” — o ganhador na principal categoria do Globo de Ouro.

“Green Book” narra a improvável amizade entre Don Shirley, um virtuoso do piano, e seu motorista, Tony Lip, durante um turnê pelo sul dos Estados Unidos da década de 1960, época de forte segregação racial.

“Não preciso de prêmios”, disse o produtor e diretor Peter Farrelly, segundo a revista Variety. “Isso é como Warren Buffett [um dos homens mais ricos do mundo] ganhando na loteria. Estou muito agradecido”, completou.

A vitória veio, apesar da recente polêmica em torno do filme, incluindo um tuíte contra os muçulmanos publicado pelo roteirista Nick Vallelonga, em 2015. Na semana passada, ele se desculpou.

O mesmo Farrelly esteve na berlinda no início do mês, depois que vários jornais publicaram seu hábito de mostrar o pênis como uma espécie de brincadeira em 1998.

Entre outras categorias, o melhor filme de animação ficou com “Homem-Aranha: No Aranhaverso”; “The Americans” ganhou o melhor drama na televisão; e “The Marvelous Mrs Maisel”, o de série de comédia.

O PGA não tem o mesmo peso que o Globo de Ouro, mas é uma referência mais precisa em relação ao Oscar. Este ano, os indicados para a maior premiação do cinema serão anunciados em 22 de janeiro, e a cerimônia de entrega das estatuetas acontece em 24 de fevereiro.

