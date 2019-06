Apartamento explode e pega fogo em Curitiba

Um apartamento pegou fogo em um prédio no bairro Água Verde, em Curitiba, na manhã deste sábado (29). Quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da cidade.

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a explosão teria sido causada pelo vazamento no sistema de gás do imóvel. O incidente ocorreu na rua Dom Pedro I esquina com a rua Marques do Paraná.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o apartamento do quinto andar do prédio em chamas. O fogo foi controlado, mas a área está isolada e ruas da região seguem interditadas.

Quatro pessoas ficam feridas em explosão em apartamento no Água Verde em Curitiba https://t.co/lpgufKmkQ1 pic.twitter.com/BtoK00s4SI — Plantão 190 (@plantao190) June 29, 2019

*Por Agência Brasil

