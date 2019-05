Apelidos novos, amor no estúdio… Justin Bieber está inspirado!

Baby, babyy! Ooohh! Justin é o rei do romantismo, nós bem sabemos. Além de escrever letras super fofas e apaixonadas de arrancar suspiros e lágrimas, ele adora se declarar para amada e mostrar para o mundo o quanto ama a esposa Hailey Baldwin!

Nesse domingo ele fez uma demonstração desse amor no Instagram e brincou sobre um novo apelido: “Novo apelido dela a partir de hoje, ela é meu goo goo”. Na foto, Justin dá o famoso “abraço de urso” em Hailey. Fofos, né?!

Ele também aproveitou para contar, em outra foto, também com a loira, que está trabalhando no novo álbum. “Vibe de estúdio com a minha ‘garota studio’ “. O cantor lançou uma parceria com Ed Sheeran, “I Don’t Care”, há pouco mais de um mês. O que será que vem por aí agora? Inspiração já podemos perceber que ele tem.. agora é esperar as melodias que todo esse amor vão render!

Vem se derreter com a gente com a declaração de Justin!

