Apenas três em cada dez homens conseguem falar sobre seus sentimentos

Dizer que os homens sofrem um problema de silêncio parece um contrassenso. Afinal, eles falam tanto que existem até termos para identificar quando interrompem a fala de uma mulher ou querem explicar algo que ela já sabe: “manterrupting” e “mansplaining”. Mas, segundo uma pesquisa com quase 28 mil homens brasileiros, realizada neste ano pelo site PapodeHomem, expressar as próprias emoções é difícil para eles – e as consequências respingam em sua saúde mental e são um dos fatores relacionados à violência doméstica. As informações são do jornal O Tempo.

Apenas três em cada dez dizem conversar frequentemente com os amigos sobre medos e anseios, mesmo que seis em cada dez declarem sofrer distúrbios emocionais em algum nível (como ansiedade e depressão). E 72% dizem ter sido ensinados a não demonstrar fragilidade.

O cenário de repressão emocional é antigo, mas a popularização do feminismo, das discussões sobre gênero e as crises econômicas têm virado a situação. “Mudanças no próprio capitalismo fazem com que eles não possam mais ser o homem ideal, provedor”, diz Cristiano Rodrigues, coordenador de um grupo de estudos sobre o tema na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Foi justamente uma crise econômica que chacoalhou a perspectiva do projetista mecânico Paulo Miranda, 37. “Em 2014, minha empresa faliu, me divorciei, perdi casa, carro e voltei a morar com a mãe. Pensei ‘Poxa, fiz tudo certinho e, ainda assim, deu errado’, alguma coisa não está certa comigo”, conta.

Os grupos de conversa com homens ajudaram a amenizar a angústia. São reuniões em que eles falam sobre as próprias emoções e discutem sobre como lidar com elas no mundo em transformação. Em Belo Horizonte, já existem pelo menos quatro que se encontram regularmente – três deles criados em 2019.

Homens possíveis

Em fevereiro deste ano, Miranda fundou seu próprio grupo, o Masculinidades Negras, em que homens negros discutem suas questões. Um dos integrantes é o empreendedor André Gomes, 34. “Da adolescência para a idade adulta, entra a história de ser ‘negão’, ‘o forte’, e nunca me encaixei nisso”, diz. “O grupo me ajudou a externar meus sentimentos. Posso ter um diálogo sem violência”. diz ele.

Ele é a cara do pai

A paternidade é vista ao mesmo tempo como problema e possível solução. Problema porque, se é nos pais que os meninos se espelham, uma criação à base de estereótipos leva a homens retraídos. Solução porque é uma chance de mudança.

“Quando a gente vai dar uma bronca no filho, pensa: eu odiava quando meu pai fazia assim e não quero repetir. A paternidade oferece várias chances de você pensar o que quer fazer igual e o que quer fazer diferente do seu pai”, diz Ismael dos Anjos, um dos idealizadores da pesquisa “O Silêncio dos Homens”, que dá nome a um documentário sobre o tema, lançado no final de agosto.

Ele mesmo demorou a perdoar o aparente distanciamento emocional do pai. “A gente tem que olhá-los com compaixão, ver o que eles têm, e não o que falta. Não pode nem criar uma estátua do pai como super-herói, nem a de um vilão. É importante tratá-lo como um homem possível, que fez o que pôde e como pôde. Hoje tenho alegria e muito orgulho do meu”, diz.

Relação direta com violência doméstica

Para o psicólogo Felippe Lattanzio, a violência doméstica tem relação direta com noções de masculinidade, como não falar sobre as próprias emoções.

“Todos os casos de violência masculina, nem só contra a mulher, têm a ver com a maneira como homens são criados e com os avatares do machismo, como a ideia de não poder levar desaforo para casa”, diz. Ele coordena o Instituto Albam, que, desde 2005, promove grupos de conversa obrigatórios com homens agressores, em parceria com o Poder Judiciário. Mais de 4.000 homens passaram pelo processo.

O pesquisador Cristiano Rodrigues lembra, porém, que a chamada “masculinidade tóxica” (aspectos nocivos da noção tradicional de homem) não é o único ingrediente da violência: “Isso retira a responsabilidade do homem em relação ao seu comportamento, como se a cultura o condenasse a fazer algo. Ele poderia não sucumbir a comportamentos tóxicos”.

“Acho ‘masculinidade tóxica’ o melhor termo para descrever esses comportamentos da heterossexualidade compulsória, da restrição emocional e da ideia de ser dominante, porque as coisas tóxicas não danificam só o lugar onde estão, mas se espalham para o ambiente ao redor”, reforça o jornalista Ismael dos Anjos.

A mentora de autoconhecimento Kika Moreira, 40, é uma das criadoras do grupo belo-horizontino Homens com H, iniciado neste ano. Ele reúne homens para trocar experiências pessoais a partir de temas como saúde e carreira.

“Uma das formas em que a masculinidade tóxica afeta a mim mesma é a ausência do pai da minha filha na vida dela. Eu sou filha de pai ausente e, agora, mãe de filha com pai ausente. O pai dele também é. Veja o monte de vezes que a gente repete as coisas sem perceber”, compara.

