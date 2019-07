O aplicativo Detetive Cidadão, disponível no aplicativo #EuFaçoPOA, ajudou na recuperação de mais um veículo em Porto Alegre. Com isso, já são cinco os veículos recuperados este mês e 11 desde o início de junho, quando a campanha para o uso do app foi intensificada. Um Fiat Weekend, roubado na rua Visconde do Herval, foi localizado na segunda-feira, 15.

Deixe seu comentário: