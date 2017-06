Aplicativo permite ao cidadão colaborar com a Segurança Pública

O cidadão de Porto Alegre poderá colaborar com a cidade melhor denunciando, por dispositivos móveis como celulares e tablets, casos suspeitos de furto e roubo de veículos. A partir desta quarta-feira (14) a prefeitura está disponibilizando, através do aplicativo #EuFaçoPOA, a funcionalidade chamada Detetive Cidadão, que permite o registro e o envio de informações sobre veículos suspeitos que estejam circulando na cidade.

Desta maneira, as pessoas, mantendo seu anonimato, poderão auxiliar os órgãos de segurança pública na identificação e recuperação de veículos roubados ou furtados em Porto Alegre. O objetivo é de que todos possam colaborar no combate aos altos níveis de criminalidade existentes, fortalecendo a parceria com a comunidade, sensibilizando o cidadão a colaborar por uma Porto Alegre melhor. Só nos primeiros três meses deste ano, 3.377 ocorrências de furto e roubo de veículos foram registradas na Capital, conforme dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. A cada duas horas, três veículos são levados de seus donos por criminosos.

Desenvolvido pela Procempa, o aplicativo está disponível inicialmente para plataforma Android e pode ser baixado gratuitamente através da Google Play. A nova funcionalidade permite fotografar a placa do veículo, a partir daí, as informações são compartilhadas com o sistema de monitoramento de tráfego utilizado pela SSP-RS (Secretaria de Segurança Pública do Estado).

aqui. Os dados são analisados e se o automóvel tiver alguma ocorrência de roubo ou furto a informação é automaticamente encaminhada para providências através dos órgãos competentes. O procedimento de envio das fotos é totalmente sigiloso e o aplicativo não registra o número de quem enviou a foto. Para baixar o aplicativo clique

Ação integrada

Segundo o diretor técnico da Procempa, Michel Costa, a ideia da aplicação é empoderar o cidadão para que ele ajude no combate à violência e à criminalidade. “O objetivo da ferramenta é transformar as pessoas em uma fonte de informação segura e precisa, pois essas denúncias vão colaborar com o trabalho das autoridades, que terão cada vez mais insumos para identificar e recuperar os veículos”, destacou.

No Ceic (Centro Integrado de Comando da Capital) os operadores do videomonitoramento da Guarda Municipal fazem a vigilância, de forma mais integrada, 24h por dia, com o auxílio de 1,2 mil câmeras. Neste sentido, foram estabelecidas parcerias e execução de ações com as forças de segurança do Estado, onde as imagens do DCCI (Departamento de Comando e Controle Integrado) da Secretaria Estadual de Segurança Pública são compartilhadas com o Ceic e vice-versa.

