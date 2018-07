Após calor típico de verão, o frio retorna ao Rio Grande do Sul

Depois de um calor típico de verão na maior parte do Rio Grande do Sul nos últimos dias, com temperaturas próximas de 30°C, o frio e a chuva voltam ao Estado neste fim de semana. Com o retorno da instabilidade, deve ocorrer queda brusca de temperatura em todas as regiões do Estado. Os termômetros podem despencar quase 20°C na Metade Norte.

A chuva chega primeiro à Região Sul. Na quinta-feira (19), várias cidades gaúchas tiveram a temperatura máxima mais alta deste inverno até agora. Em Porto Alegre, os termômetros atingiram 30,5°C durante a tarde, de acordo com o Sistema Metroclima. Confira a previsão do tempo para os próximos dias na Capital:

Sábado: o sol predomina ao longo do dia, apesar de algumas nuvens no céu. A temperatura estará baixa ao longo do dia provocando frio. O vento sopra forte do quadrante Oeste e deixa a sensação térmica ainda mais baixa. A temperatura mínima será de 7°C e a máxima de 15°C em Porto Alegre.

Domingo: o sol predomina em parte do dia, mas aparecem algumas nuvens no céu e, no decorrer da tarde para a noite, as nuvens aumentam e provocam chuva. O vento sopra fraco do quadrante Leste. A temperatura terá maior variação, com a madrugada e o amanhecer gelados e a tarde amena. A temperatura pode chegar aos 20°C. A mínima será de 4°C.

Segunda-feira: as nuvens predominam e provocam chuva ao longo do dia. A chuva será fraca a moderada. O vento sopra do quadrante Sul fraco. A temperatura terá pequena variação. A temperatura mínima será de 13°C, e a máxima de 15°C.

Terça-feira: ainda haverá muitas nuvens com chance de neblina e nevoeiro nas primeiras horas da manhã, mas no decorrer do dia o sol pode aparecer. O vento sopra do quadrante Sudeste moderado em alguns momentos. A temperatura diminui. A mínima será de 9°C e a máxima de 13°C.

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital gaúcha 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

