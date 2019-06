Após cerimônia em Las Vegas, Sophie Turner e Joe Jonas se casam mais uma vez

Depois de oficializarem sua união em Las Vegas, o casal Joe Jonas e Sophie Turner trocaram alianças novamente, dessa vez na França. A cerimônia aconteceu em um castelo na cidade de Sarrians no último sábado (29). No dia anterior, já havia ocorrido um jantar de ensaio, no qual todos os convidados usaram branco. Os noivos, por sua vez, vestiram looks vermelhos.

Entre os convidados famosos estiveram presentes os irmãos de Joe, Kevin e Nick, suas esposas, Priyanka Chopra Jonas e Danielle Jonas, a modelo Ashley Graham, assim como a madrinha, Maisie Williams, que atuou em “Game of Thrones” ao lado da noiva.

O próximo plano de Joe, após a lua de mel, é iniciar uma turnê com os Jonas Brother no dia 7 de agosto. Intitulada de “Happiness Begins Tour”, a tour contará com convidados especiais como Bebe Rexha e Jordan McGraw.

