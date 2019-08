No segundo dia de operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, zona norte do Rio, houve confronto entre criminosos e policiais. Um homem morreu, um ficou gravemente ferido e três foram presos. Escolas públicas e postos municipais de saúde ficaram fechados. Foram apreendido um fuzil automático, duas pistolas, uma granada, munição para armas automáticas, e três quilos de cocaína e maconha.

