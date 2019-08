Após derrota na Libertadores, Renato prepara time alternativo para encarar o Athlético-PR

*Valéria Possamai

Sem muito tempo para passar na derrota para o Palmeiras, na noite desta terça-feira, o Grêmio já representou visando o próximo compromisso, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o time tem a disputa da 16ª rodada, contra o Athlético-PR.

No gramado, os jogadores que não atuaram os 90 minutos na última partida realizaram um treino coletivo com a participação de atletas do Grupo de Transição e da base gremista. A boa notícia da atividade foi a presença de Michel, que em processo final de recuperação após uma artroscopia no joelho.

A ausência da atividade ficou por conta de David Braz. O zagueiro foi liberado do treinamento por conta de uma otite.

Com a decisão da vaga às semifinais da Copa Libertadores na próxima terça-feira, o técnico Renato mandará a campo no final de semana, uma formação alternativa.

Até o duelo deste sábado, às 17h, na Arena, o elenco terá mais dois treinamentos, nesta quinta-feira pela tarde e, na sexta-feira, no turno da manhã.

Situação de Bruno Cortez

Depois de deixar o gramado com dores na costela, o lateral Bruno Cortez teve diagnosticado um traumatismo na crista ilíaca e requer tratamento conservador.

