Após desclassificação por goleada na “Copinha”, o Inter demitiu o técnico de sua categoria Sub-20

Na manhã dessa terça-feira, o departamento de futebol do Inter comunicou a demissão do técnico Ricardo Grosso da categoria Sub-20 colorada. “A direção agradece os serviços prestados pelo profissional no período em que esteve no clube”, frisou uma nota oficial no site. Ele havia sido contratado em 2017, oriundo do Grêmio.

Embora o texto não mencione o motivo do desligamento, a medida é reflexo do vexame do time gaúcho na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com uma atuação apática, no domingo a equipe foi desclassificada da “Copinha” ao perder de 5 a 0 para o Guarani-SP.

Ainda de acordo com o Saci, o gerente de Futebol Profissional, Marcos Biasotto, assume interinamente a função de gerente-geral das categorias de base. Ele já exerce uma função relacionada à aproximação e relacionamento entre os setores.

Dois novos nomes serão buscados para ambos os cargos, com anúncio em breve, completou a mensagem. Diego Cabrera passa a responder como coordenador técnico da base colorada. Antes do estádio Beira-Rio, ele trabalhou no São José-RS, Juventude, Ulbra, Grêmio e São Paulo.

Profissionais

Já a equipe principal do Inter segue com o seu ritmo forte na pré-temporada, a fim de fazer uma boa estreia no Campeonato Gaúcho, contra o São Luiz em Ijuí, neste domingo. Pela manhã e tarde, o técnico Odair Hellmann comandou trabalhos táticos e técnicos no gramado, com cruzamentos e finalizações para “calibrar a pontaria”.

“Pretendemos usar a maior parte do elenco nos primeiros quatro jogos”, adiantou o comandante em entrevista coletiva. A partir daí, daremos uma sequência maior a uma formação.” O grupo colorado volta a trabalhar em dois turnos nesta quarta-feira.

