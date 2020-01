Brasil Após erros na correção do Enem, inscrições para o Sisu são abertas com prazo estendido

21 de janeiro de 2020

As inscrições do primeiro semestre de 2020 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) foram abertas na madrugada desta terça-feira (21). Os estudantes podem se inscrever até as 23h59min de domingo (26), já que o prazo foi prorrogado depois de erros nas correções de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Logo após o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira) liberar as inscrições no site do Sisu, estudantes relataram lentidão e dificuldades para se candidatar às vagas nas universidades federais. A situação começou a ser normalizada no fim da madrugada.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. Os candidatos com melhor classificação são selecionados, de acordo com suas notas no exame.

Nesta edição, são disponibilizadas 237.128 vagas em 128 universidades federais de todo o País. Cada candidato pode se inscrever em até duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar.

