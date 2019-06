Após uma curta temporada em Viamão, o Grêmio retomou os trabalhos no centro de treinamento da Arena

Na tarde dessa sexta-feira, o plantel do Grêmio realizou o seu último treino no hotel Vila Ventura, em Viamão, onde estava instalado desde a quarta-feira, como parte da programação do clube durante o recesso devido à Copa América. Segundo fontes ligadas ao clube, a intertemporada teve o seu final antecipado em dois dias, por causa do mau estado do gramado local.

O Tricolor seguirá no centro de treinamentos da Arena a preparação para a retomada, em julho, das competições das quais participa (Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América). Os trabalhos recomeçam na tarde deste sábado, de olho no primeiro compromisso, em casa, contra o Bahia pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, no dia 10.

Em busca de ritmo

A exemplo do que ocorreu nos outros dias, a atividade exigiu muito dos atletas, a fim de recuperar o ritmo para a sequência da temporada. A primeira parte da atividade começou na academia do resort, seguido de exercícios de explosão e fortalecimento muscular orientados pelo preparador físico Rogério Dias.

Enquanto isso, os goleiros trabalhavam intervenções aéreas em bolas alçadas na área com o preparador Rogério Godoy. Em uma das repetições, Julio Cesar sentiu um desconforto e deixou o campo. Na sequência, os atletas foram divididos em dois grupos com dois times em cada grupo.

O objetivo era não deixar a bola sair do retângulo proposto pela comissão técnica, otimizando a troca rápida de passes em curto espaço. A parte final foi reservada a uma disputa entre dois times utilizando o gramado inteiro. Cada equipe de ataque precisava marcar gols e a defesa tinha a incumbência de sair do campo defensivo trocando passes. Se a equipe de defesa passasse da linha central do gramado, passava a ser a equipe de ataque no outro lado do campo.

(Marcello Campos)

