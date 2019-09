Após usar transparência em evento, Cleo rebate machismo

Um dia após ter usado uma blusa transparente na terceira edição do Women’s Music Event Awards by Music2!, em São Paulo (SP), Cleo usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (19) para fazer um desabafo sobre machismo e rebater críticas que tem recebido sobre a sua postura. No stories, a atriz também falou sobre relacionamentos abusivos, revelou que sua desconstrução social começou depois dos 30 anos e fez uma reflexão sobre mudanças de opinião.

“Tem coisa na vida que passa, graças a Deus. A gente erra e não nasce desconstruído, infelizmente. Minha desconstrução começou até um pouco tarde, eu diria. Foi bem depois dos 30, nos meus 32 ou 33. O que é importante é a gente repensar e ressignificar as coisas”, começou.

“Assumir para si mesma que talvez você tenha feito algo no passado que não faria hoje. Que você era totalmente dominada por opressões sociais e relacionamentos que manipulavam seus sentimentos, sua cabeça e como você se sentia no mundo. Eu com certeza fui uma dessas mulheres, mas eu sou team piranha para sempre”, comentou, usando as hashtags “machistas não passarão” e “desconstruída em construção”, finalizou a atriz.

Corpo

O figurino e a nova silhueta de Cleo tem chamado atenção nas últimas aparições públicas da atriz e cantora de 36 anos. Mas ela garante não se importar com as críticas em relação à sua aparência e afirma, de forma categórica. “Assumo meu corpo como está”, disse ela recentemente.

Cleo ultrapassou a marca de 11 milhões de seguidores no Instagram, um espaço onde divide com os fãs sua vida e dilemas. “Sempre fui sincera com meus seguidores. Não é porque agora que deixei de lado a neurose pelo corpo perfeito que ganhei mais seguidores”, acredita ela.

Mãe

Depois de comentar sobre os transtornos psicológicos sofridos pelas filhas, Glória Pires resolveu se pronunciar em relação aos ataques contra a filha Cleo. Fruto do relacionamento de Glória e Fábio Júnior, a atriz recebe frequentemente em suas redes sociais comentários preconceituosos e gordofóbicos por conta de seu corpo.

Glória Pires revelou ao jornal Extra sua opinião sobre a situação. “Ela sabe se defender, se virar. Ela é forte e está seguindo o coração dela. Cleo é uma mulher poderosa. Sempre foi, desde pequena, e não seria diferente agora. Ela está no lugar que ela sempre quis, fazendo o que sempre sonhou, sendo do jeito que ela quer ser, que ela é feliz sendo. Isso é maravilhoso”, comentou a atriz.

Nas redes sociais, Cleo não deixou se abater por contas das críticas e segue compartilhando fotos reais de seu corpo e estilo de vida.

