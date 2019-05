Uma aposta de Aramina (SP) levou sozinha o prêmio de R$ 11.825.289,36 no concurso 2.153 da Mega-Sena realizado na noite desta quarta-feira (22) em São Paulo (SP). Veja as dezenas sorteadas: 08 – 13 – 28 – 31 – 32 – 33. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no sábado (25), é de 3 milhões de reais.

