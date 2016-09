Apple lança novo iPhone com câmera dupla e resistente à água e poeira

A Apple lançou, nesta quarta-feira (7), as novas gerações do iPhone – 7 e 7 Plus – com poucas mudanças em termos de design, mas grandes novidades na câmera e no hardware. Algumas inovações chamam mais atenção no novo iPhone: o aparelho é resistente à água e poeira, tem câmera dupla, fones de ouvido sem fio e bateria com carga mais durável.

Segundo o CEO da companhia, Tim Cook, esse é “o melhor” aparelho já fabricado pela empresa. O iPhone 7 custará a partir de 649 dólares (cerca de 2.076 reais). As capacidades de armazenamento serão dobradas em relação às linhas anteriores. Os modelos terão 32GB, 128GB e 256GB como opções. Já o iPhone 7 Plus, com as mesmas opções para guardar dados, custará 769 dólares (2.460 reais). Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

Fones de ouvido sem fio.

A Apple também lançou fones de ouvido sem fio que podem funcionar conectados à entrada do carregador – há adaptadores para fones antigos – ou através do uso de fones com tecnologia wireless, os AirPods. Os novos fones poderão ser sincronizados com vários aparelhos da Apple.

Câmera.



A câmera principal traseira dos novos iPhones terá 12MP, além de um novo conjunto de seis lentes que permite obter imagens de grande qualidade em baixas condições de luz.

A grande novidade, porém, veio no 7 Plus, que terá duas câmeras com lentes diferentes – grande angular e teleobjetiva –, que permite pela primeira vez emular a qualidade de câmeras tradicionais e utilizar um zoom óptico, assim como efeitos profissionais.

Os novos iPhones terão estabilização ótica de imagem, além de abertura máxima f/1.8 Isso quer dizer 50% mais claridade que a lente da câmera do iPhone 6S e a do iPhone 6S Plus.

Resistente à água e poeira.

Os smartphones também passaram a ser à prova d’água e poeira, proteção que já existe nos maiores concorrentes da Apple. Dessa forma, o telefone estará protegido, por exemplo, se permanecer pouco tempo submergido.

Cores.

Além das tradicionais cores prata, dourada e ouro rosa, Apple trouxe a cor preta com acabamento fosco ou brilhante.

Aprimoramentos.

O iPhone 7 também traz bateria e câmera de melhor rendimento, além de um processador e capacidade de armazenamento mais potentes.

O novo modelo teve uma reformulação do botão início, permitindo um novo nível de interação com aplicativos com o “3D Touch”. Além disso, ganhou uma tela retina com maior brilho, e outras novidades de hardware que ampliam a capacidade de processamento do smartphone.

Parte das novidades foi anunciada já utilizando o iOS 10, novo sistema operacional da empresa que será lançado para o público na próxima semana.

Comentários