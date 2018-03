A 59ª edição da Operação Desmanche apreendeu nessa quarta-feira cerca de 100 toneladas de sucata automotiva em um estabelecimento de Almirante Tamandaré do Sul, na região Norte do Estado. De acordo com o coronel Cesar Augusto Silva, coordenador da força-tarefa, a interdição de desmanches clandestinos tem contribuído para reduzir índices de furto e roubo de veículos.

