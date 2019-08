Em uma operação conjunta que envolveu equipes da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar foram apreendidos aproximadamente 100 quilos de maconha na tarde desta quarta (14), na BR-285 em Passo Fundo. Uma equipe da PRF abordou em Sarandi um veículo Palio, com placas de Ciríaco, e suspeitou do casal que viajava no veículo.

